РИАМО - 7 фев. Муниципальный автобусный маршрут с заездом в ЖК «Восточный» в Истре запустят в текущем месяце. На середине территории жилого комплекса появится автобусная остановка, а на месте нынешнего стройгородка обустроят разворотный круг, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

«С администрацией все мероприятия согласовали, маршрут туда поедет. Пока один автобус добавим, если будем видеть, что недостаточно – добавим еще. Это муниципальный маршрут. Все мероприятия сделаем за 10 дней, то есть мы полагаем, что уже к 17 февраля будет с ЖК выезд организован», - сказала Кротова.

Она отметила, что в рамках проведения мероприятий по организации автобусного маршрута на повороте в ЖК с Волоколамского шоссе проведут расширение дороги и установят светофор. Весной на этом участке сделают дорожную разметку.

Население микрорайона «Восточный», образуемого домами одноименного проблемного ЖК, составляет 5 тыс. человек. При этом несколько домов еще строятся.

Согласно дорожной карте, завершение строительства 7 новых домов ЖК общей площадью 24 тыс. кв. м. планируется в III квартале 2023 года.