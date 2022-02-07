РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. По 13 февраля сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводят рейд «Опасный груз», в ходе которого проверяют водителей транспортных средств на соблюдение правил перевозки опасных грузов, сообщает служба пропаганды БДД ведомства.

Опасными грузами считаются вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые при перевозке могут нанести вред природе, здоровью и жизни людей, повредить или уничтожить материальные ценности.

За нарушение правил перевозки опасных грузов предусмотрено наказание по ст. 12.21 КоАП РФ (примечание 2).