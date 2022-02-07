РИАМО - 7 фев. Госжилинспекция Московской области обработала 14,3 тыс. обращений жителей по содержанию многоквартирных домов в Центре управления регионом за минувшую неделю. Более 7,2 тыс. из них были решены, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

Количество поступивших обращений снизилось в 14 муниципалитетах региона. Лучшими по темпам снижения количества заявок стали городские округа Молодежный (на 50%), Краснознаменск (на 42%), Пущино (на 33%), Рузский (на 22%) и Лыткарино (на 13%). Жители Восхода и Звездного города за неделю не направили ни одной жалобы.

Наибольшее число обращений поступило по теме «Ненадлежащее содержание и эксплуатация МКД» – 2336. Число заявок по этой теме снизилось по сравнению с позапрошлой неделей. Лучший результат показали городские округа Пущино (-50%), Люберцы (-41%) и Королев (-22%).

Второе место заняла сезонная тема – «Протечки кровли (системы водостока)». Жители Подмосковья направили 2111 заявок по этой теме, число обращений по ней снизилось в 13 городских округах. Наиболее заметное снижение было зафиксировано в Клину (-70%), Богородском округе (-63%) и Лосино-Петровском (-44%). А от жителей Протвина и Черноголовки жалоб о протекающих крышах не поступало вовсе.

Третью строчку списка заняли сосульки и наледь на кровлях, по этим темам жители региона направили в ЦУР 1822 заявки. По сравнению с позапрошлой неделей число жалоб снизилось в 27 муниципалитетах региона. В тройке лучших оказались Домодедово (-67%), Дзержинский (-63%) и Чехов (-55%). О подобных проблемах за неделю не поступило сообщений из Краснознаменска, Фрязина, Черноголовки и Электрогорска.

Кроме того, вторую неделю подряд снижается число жалоб, связанных с ненадлежащей уборкой подъездов. Общеобластное уменьшение количества заявок составило 13%. Лучшими стали Сергиево-Посадский округ (-78%), Мытищи (-73%) и округ Пушкинский (-59%). Из Лотошина, Луховиц, Пущина, Серебряных Прудов, Рузского и Талдомского округов жалоб на уборку в подъездах не поступало.

Направить обращение можно через портал Единой диспетчерской службы Московской области. Управляющие компании обязаны в течение 24 часов взять заявку на контроль и исполнить ее в регламентные сроки. Качество проведенных работ согласует заявитель.