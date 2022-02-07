РИАМО - 7 фев. Тела двух человек обнаружили после тушения пожара в одном из жилых домов на территории столичного района Филевский Парк, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Пожар произошел в квартире на первом этаже дома по 3-й Филевской улице. Предварительно, после тушения найдены тела женщины 1956 г.р. и ее сына 1978 г.р.

На месте происшествия в данный момент находится Дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле в столичной прокуратуре.