РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. Работники 201-й пожарно-спасательной части Ногинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, как 5 февраля деблокировали водителя из грузового автомобиля, который снес надземный пешеходный переход на 30 км федеральной автодороги М-7 «Волга» в подмосковной Балашихе. Мужчину передали врачам скорой помощи, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Старший смены спасателей Александр Цейзер напомнил, что у ехавшего по автотрассе грузовика Scania поднялся самосвальный кузов, в результате чего произошли столкновение автомобиля с надземным переходом и последующее обрушение пролетной конструкции перехода на кабину автомашины и проезжую часть.

«Получив вызов, мы своевременно прибыли к месту происшествия. На месте выяснилось, что в результате обрушения пролетной конструкции пешеходного моста водитель, мужчина 1982 года рождения, управлявший автомобилем Scania, оказался зажатым между сидением, крышей кабины и боковыми дверьми. При помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования спасатели провели деблокировку водителя», – сказал Цейзер.

Он добавил, что у пострадавшего оказалась рваная рана предплечья, а также многочисленные внутренние повреждения. С соблюдением максимальных мер предосторожности спасатели переложили мужчину на носилки и передали его врачам скорой помощи.

Также спасатель добавил, что в связи со снегопадами и перепадами температуры на дорогах сложилась сложная дорожная ситуация. Водителям транспортных средств следует быть более внимательными и соблюдать правила дорожного движения, особенно в ночное время.

«Снежные заносы и гололедица могут спровоцировать рост числа дорожно-транспортных происшествий. Находясь за рулем, необходимо избегать беспорядочного маневрирования, выбирать безопасную скорость и держать дистанцию до впереди двигающегося автомобиля», – заключил Цейзер.