РИАМО - 7 фев. Полицейские столичной подземки по горячим следам задержали подозреваемого в ограблениях пассажиров, он совершил 2 преступления за день, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

«Оперативниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан 40-летний приезжий из ближнего зарубежья, подозреваемый в ограблении пассажирок на Калужско-Рижской линии метро», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Мужчина в один день с разницей в несколько часов совершил на территории метро 2 ограбления, похитив у пассажирок мобильные телефоны. Находясь в вагоне электропоезда, в момент закрытия дверей он выхватил телефон из рук 52-летней москвички, после чего выбежал на станцию «Китай-город» и скрылся. Аналогичным способом он ограбил 19-летнюю пассажирку на станции метро «Новые Черемушки».

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.