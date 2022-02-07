РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. На улице Машиностроителей в подмосковном Подольске 6 февраля обнаружили тело женщины, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Прохожие заметили тело недалеко от продуктового магазина известной сети.

«Это было в середине дня напротив продуктового магазина и недалеко от автобусной остановки «Улица Машиностроителей». На земле лежало тело человека», - сказал очевидец.

По словам другого прохожего, на земле лежало тело женщины без видимых следов насильственной смерти.

Получить оперативный комментарий у сотрудников правоохранительных органов не удалось.