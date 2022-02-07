РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 фев. В УМВД России по городскому округу Домодедово обсудили возможность создания комнаты истории полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

В Управлении МВД России по Домодедову состоялось заседание совета ветеранов. Условия пандемии в прошлом году не позволили полноценно проводить работу ветеранского движения, но в начале 2022 года совет ветеранов возобновил свою деятельность. На заседании утвердили план работы на первое полугодие текущего года, в котором одним из приоритетных направлений отметили патриотическое и нравственное воспитание не только действующих сотрудников полиции, но и подрастающего поколения.

Отдельной темой заседания стала возможность создания комнаты истории Домодедовского УВД. Для этого руководством управления выделено отдельное помещение и предоставлены имеющиеся экспонаты, фотографии и другие материалы.

Также на заседании подчеркнули важность социально-правового направления ветеранского движения. В рамках этого направления запланировано совместное оказание медицинской, материальной и моральной поддержки ветеранам органов внутренних дел, инвалидам, членам их семей, а также семьям погибших сотрудников при исполнении служебного долга.

В завершение мероприятия полицейские выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и поблагодарили ветеранов за внесенный вклад в охрану законности и правопорядка в городском округе