РИАМО - 7 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ожидать переломов в ходе предстоящих переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона не приходится, сообщает Газета.ru.

Президент России Владимир Путин встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в российской столице в понедельник. Речь будет идти об урегулировании кризиса вокруг Украины.

«Конечно, ситуация слишком сложная, чтобы ожидать, знаете, переломов в ходе одной встречи. Но мы знаем, и сам Макрон говорил об этом Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности», — пояснил представитель Кремля.

По данным ряда французских СМИ, Макрон рассчитывает добиться мирного соглашения по вопросу урегулирования украинского кризиса.

Последний раз российский и французский президенты лично встречались в августе 2019 года в городе Брегансон.