РИАМО - 7 фев. Снижение суточного числа случаев Covid-19 в стране может говорить о начале конца волны пандемии, но точнее ситуация станет понятной через 2 недели, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.

В понедельник в РФ подтвердили 171 905 новых случаев коронавируса, что меньше, чем днем ранее (180 071).

«Будем надеяться, что это окончание волны, но мы это увидим только по цифрам. Если уровень заболеваемости будет стоять, стоять, стоять, а потом пойдет вниз, то можно будет сказать, что эта волна Covid-19 прошла», – сказал врач в эфире радио Sputnik.

Он пояснил, что о спаде волны можно говорить только при стабильном снижении по заболеванию за 2 недели.

По его словам, через небольшое время спад волны заболеваемости коронавирусом должен произойти.

«Важно понимать, что с Covid-19, как и с другими ОРВИ, есть железобетонные эпидемические законы: должно быть начало эпидемии, должен быть пик и спад. Последнее происходит, когда основная масса набирает иммунитет. Да, он достаточно нестойкий, он длится от 2 до 6 месяцев, но его хватает», – отметил специалист.

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