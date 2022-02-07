РИАМО - 7 фев. В России не сформировано единое мнение о разрешенных рамках самозащиты. В связи с этим принятие законопроекта о полной отмене пределов допустимой самообороны маловероятно, сообщает News.ru.

Депутаты Госдумы РФ разработали законопроект, предусматривающий разрешение на любые способы защиты собственной жизни, родственников и близких от нападения. Парламентарии направили документ в правительство и Верховный суд РФ для получения отзыва.

Наиболее вероятно, что возможные изменения в законодательстве коснутся положений Уголовно-процессуального кодекса РФ. Однако при утверждении изменений не следует давать возможность злоумышленникам скрыть реальные преступления.

«Главная проблема, чтобы у нас самообороной не стали оправдывать обычное преступление, любое убийство. Когда мы говорим о любых доступных способах, то они могут угрожать жизни окружающих — людей взрывать, что ли?» – заявил юрист, судебный представитель Василий Воробьев.

Он напомнил, что сотрудники полиции вправе не представляться при проведении оперативно-разыскных мероприятий или экстренной необходимости. Устранение границ допустимой самообороны может привести к угрозе жизни правоохранителей.

«Как вы определите, кто к вам пришел домой? Силовик с санкцией на обыск или обычный человек? Надо сильно обдумать. Границы самообороны должны быть, иначе получится лицензия на убийство силовиков», – отметил юрист.