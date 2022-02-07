РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. С 31 января по 7 февраля в городском округе Люберцы выявили 265 случаев заболевания коронавирусом среди детей, сообщила в понедельник на оперативном совещании главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Врачи 2 поликлиник получили за неделю 1 364 вызова.

«На вызовах взяты мазки у детей на наличие новой коронавирусной инфекции, у 265 детей за прошедшую неделю выявлена коронавирусная инфекция», - сказала Мельник.

Она добавила, что в горокруге за неделю от коронавируса вакцинировали 65 детей.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>