Фокусы всегда привлекают к себе внимание зрителей: одни восторгаются ими, потому что верят в чудеса, другие же отчаянно пытаются разгадать их секрет. Обозреватель РИАМО пообщалась с фокусником, менталистом и членом Российской ассоциации иллюзионистов Александром Вольтером и выяснила, как стать современным волшебником, какие трюки самые сложные и с какой публикой тяжелее всего работать.

О подготовке к шоу

— Александр, расскажите, как вы пришли в профессию? Давно занимаетесь созданием иллюзий?

фото из личного архива

— Впервые я столкнулся с необъяснимым в 21 год: читал статью на форуме и наткнулся на видео, в котором летала сигарета. Через месяц мы с коллегой уже снимали нечто похожее в офисе.

Увидев этот трюк, мой руководитель принес целую коллекцию видео-семинаров по фокусам на дисках. С тех пор большую часть свободного времени я посвящал изучению новых техник, сборке секретных приспособлений и оттачиванию различных движений. Это стало моим хобби.

Дальше я 12 лет довольно успешно руководил IT-подразделением в телеком-операторе. Параллельно с работой получал актерское образование, играл в театральный студиях и вынашивал план по полному переходу на творчество. В 33 года я бросил офис и ушел в свободное плавание. Последние три года зарабатываю только на фокусах.

— Где можно получить соответствующее образование?

— Я самоучка, но коллеги делились и продолжают делиться со мной полезной информацией. Именно по совету одного из них я решил пройти обучение на актера в мастерской заслуженной артистки России Евдокии Германовой. Этот курс дал мощный импульс уверенности в себе и зарядил тем, что артисты называют «творческой потенцией».

Информацию, связанную непосредственно с фокусами, я черпаю по большей части из видео-семинаров лучших фокусников мира.

Конечно, гораздо эффективнее работать с мастерами вживую. Не так давно я проходил офлайн-обучение престидижитации (цирковым фокусам с мелкими предметами, основа которых — ловкость рук — прим. ред.) у двукратного чемпиона мира по фокусам Лукаса Ли. При общении с такими экспертами ты не только учишься новому, но и заряжаешься энергией, отношению к профессии.

Каждый выбирает сам, где, как и у кого учиться, — все зависит от целей и возможностей. Много вариантов обучения можно найти в сети. Есть ребята, которые приезжают ко мне в Электросталь, чтобы улучшить навыки и проработать свои шоу.

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— Какие иллюзионисты вас вдохновляют?

фото из личного архива

— Их именами можно исписать стену, ведь в каждом есть что-то уникальное. Но назову пять: Дэвид Копперфильд, Дэвид Блейн, Деррен Браун, Лиор Сушард, Вольф Мессинг.

— Александр, где вы берете свой реквизит? Какие предметы чаще всего используете во время выступлений?

— Я люблю дорогой и качественный реквизит из США, Европы или Кореи. Есть множество магазинов по всему миру, в которых оформить заказ сможет каждый, кто знает английский язык.

Я использую карты, блокноты, маркеры, вилки, монеты. Со стороны кажется, что реквизит имеет решающее значение. Но в руках фокусника реквизитом может стать все что угодно, в том числе и сами зрители.

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О работе со зрителями

— С какой публикой труднее всего работать?

фото из личного архива

— Сложно работать с людьми, изначально находящимися в «тяжелом» состоянии. Не все умеют веселиться на праздниках: иногда колоссальные усилия тратят на декорации и внешний вид, а праздничное настроение теряют. Да и не каждый гость приходит на мероприятие для веселья, и с такими людьми работать труднее всего.

— Кого вы чаще всего зовете поучаствовать в фокусе? Как правильно выбрать человека для этого?

— Люди, участвующие в шоу, становятся ретрансляторами эмоций. Конечно, импровизируя, можно работать с любым человеком, но лучше не брать для представления спорщиков, негативно настроенных или безэмоциональных зрителей.

— Бывало ли, что шоу шло не по плану или вас разоблачали?

— Ситуации, в которых все идет не так, как ожидаешь, происходят довольно часто, но зритель об этом может даже не догадаться.

Главное, чтобы люди изначально не знали, какой у меня план, когда будет кульминация.

Можно продумать несколько вариантов исхода, подготовить запасные планы, и тогда у фокусника появляется пространство для маневра.

Что касается разоблачений, то я показываю трюки так, что желания меня раскусить у зрителей просто не возникает.

— Что вы думаете на счет подсадных зрителей? Часто ли иллюзионисты посылают в зал своих людей?

— Фотографы, конечно, спрашивают меня после мероприятий, не договорился ли я со всеми заранее, но это вовсе не так.

Пользу или вред от подсадных зрителей нужно изучать в каждом конкретном случае: если человек после фокуса бегает по кругу три минуты, демонстрируя шок, это вызовет много вопросов. Не стоит забывать, что удивление — одна из самых краткосрочных эмоций.

— Как люди начинают к вам относиться, когда узнают, кем вы работаете?

— Конечно, только положительно. Сначала не верят, улыбаются, потом спрашивают стоимость шоу.

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О фокусах

— Какой трюк в вашем арсенале самый сложный и яркий?

фото из личного архива

— Самые сложные фокусы основаны на психологических играх с публикой.

Например, могу отметить фокус с колодой карт: зритель тасует ее, я раздаю карты в зал и в случайном порядке угадываю каждую из них.

Еще интересен эксперимент с внушением: я заставляю случайных зрителей выбрать один из нескольких предметов, а затем демонстрирую, что их выбор был мной заранее предопределен.

— Вы пользуетесь готовыми трюками или придумываете их сами?

— Я придумываю идею или сюжет для демонстрации трюка, а уже затем выбираю вариант его исполнения. Бывает по-разному: иногда можно взять готовый фокус и на его основе придумать свою версию.

— Какой фокус ваш любимый?

— Я фанат любых трюков. Но больше всего мне нравятся сцены, в которых совершенно не требуется использование специального реквизита, например, эксперименты с гипнозом, в которых зрители теряют способность говорить или двигаться, не чувствуют боли при протыкании иглами, забывают свои имена и так далее.

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— Какому трюку сложнее научиться, а какому, наоборот, легче всего?

фото из личного архива

— Все относительно. Сложнее научиться трюкам, требующим ловкости рук, большого объема информации или алгоритмов, которые нужно держать в голове. А проще всего научиться «автоматическим», работающим самостоятельно.

— Что публика обычно просит показать? Может, люди хотят, чтобы вы превратили 100 рублей в тысячу?

— Зрители спрашивают, могут ли взять меня к себе на работу, могу ли я согнуть их вилку или ложку силой мысли. Кто-то даже абсолютно серьезно спрашивает у меня, не изменял ли ему их супруг.

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— Вы используете какие-то трюки в обычной жизни? Может, ловкость рук помогает в быту?

— Умение показать фокус не ограничивается ловкостью рук. Когда я работаю, включается все мое тело, активно работают внимание, память, речь, координация. Моя работа развивает, я словно становлюсь в процессе шоу более живым.

Иногда я запоминаю, что рассказывают мне люди, и пересказываю им это, а они удивляются и спрашивают: «Откуда ты можешь это знать?».

А кого-то смущает мой взгляд: часто на кассе мне дают сдачу суммой больше, чем я заплатил.