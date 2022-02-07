РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Юные спасатели молодежного центра Подольска во время похода научились разводить костер в зимнем лесу, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Воспитанники любительского объединения «Юный спасатель» 6 февраля приняли участие в учебно-тренировочном походе «Февральская метель - 2022». Несмотря на снег, который шел весь день, ребята отработали вопросы передвижения группы по замершим водоемам, разведения костра в зимнем лесу и приготовления на костре горячего блюда.

Основными задачами похода были отработка действий при прохождении горной дистанции и подготовка ребят к участию в предстоящих соревнованиях по поисково-спасательным работам.