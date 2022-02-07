РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. С 31 января по 6 февраля в ЕДДС-112 Люберец поступило почти 20 тыс. раз, сообщил руководитель службы Виталий Богданов на еженедельном оперативном совещании в понедельник.

«За прошедшую неделю в ЕДДС-112 городского округа поступило 19 341 обращение, из них 785 — на горячую линию администрации и 18 556 — по единому номеру 112», — сказал Богданов.

На телефон горячей линии администрации поступило 44 обращения по работе жилищно-коммунального комплекса, 13 — по нарушению тишины, 12 – по содержанию дорог и тротуаров. Также 6 обращений связаны с благоустройством территории, 3 – с бездомными животными, 2 – с работой уличного освещения.

В службу 112 поступило 9 464 обращения по вопросу работы и оказания скорой медицинской помощи, 2 618 – полиции и ГИБДД, 63 обращения связаны с вызовами пожарных и спасателей, 110 – аварийно-газовой службы.