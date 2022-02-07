РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. За прошедшую неделю с территории городского округа Люберцы вывезли почти 30 тыс. кубометров отходов, сообщил замруководителя подразделения регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» в муниципалитете Алексей Гвоздев на еженедельном оперативном совещании.

«С 31 января по 6 февраля региональным оператором было вывезено и отправлено на сортировку и переработку на КПО «Восток» 29 886 кубометров отходов, из них 2 853 кубометров сухих отходов», - сказал Гвоздев.

Он добавил, что за неделю было принято и обработано 11 обращений от жителей.