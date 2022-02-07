РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 фев. С 7 по 13 февраля сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», профилактическая работа проводится с водителями транспортных средств, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России Щелковское.

Проведение рейда обусловлено необходимостью привлечь внимание общественности к проблеме аварийности с пешеходами. Автомобилистов предупреждают о необходимости соблюдения правил дорожного движения при приближении к пешеходному переходу.

Кроме того, водителям напоминают о необходимости выбора скоростного движения, соответствующего конкретной дорожной обстановке, а также метеорологическим условиям, особенно в темное время суток.