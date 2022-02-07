РИАМО - 7 фев. Обманутых дольщиков, ожидающих ключи от квартир в долгостроях на территории Подмосковья, нужно информировать о ходе достройки домов в конце каждого квартала, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ежеквартально нужно дополнительное информирование, то есть регулярное информирование статуса для того, чтобы люди понимали, что каждый последний месяц квартала придет информация о состоянии объекта. Самое главное — переносится ли срок вручения ключей или находится в плане», — отметил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В 2022 году в Подмосковье планируют восстановить права 14,7 тыс. обманутых дольщиков. При этом в 9 округах региона проблемы дольщиков будут полностью разрешены в течение текущего года, в это число войдут: Зарайск, Мытищи, Лобня, Пущино, Серпухов, Лотошино, Чехов, округ Пушкинский и Лыткарино.

По данным статистики, с 2000-го года от действий недобросовестных застройщиков пострадали 111,5 тыс. жителей Подмосковья. Проблемы 85,8 тыс. обманутых дольщиков уже решены, оставшиеся 25,7 тыс. граждан получат ключи от своих квартир или денежную компенсацию в 2022-2023 годах.