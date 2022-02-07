РИАМО - 7 фев. Законопроект о похоронном деле будет внесен на рассмотрение в Государственную думу в весеннюю сессию. Он призван решить проблему с черными ритуальными агентами в России и прояснить ценообразование в этой сфере. Об этом сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, законопроект вносит массу новаций в управление похоронным делом.

«Речь идет о внесении изменений в достаточно большой перечень законодательных актов: это и законопроект о похоронном деле, это и 131-й федеральный закон, и закон о государственном муниципальном контроле и т. д. Изменения коснутся КоАП в том числе», — сказала Разворотнева ТАСС.

Документ установит четкое разделение полномочий между органами власти в контроле за ритуальной сферой. Также на законодательном уровне будут закреплены понятие «специализированная служба по вопросам похоронного дела» и условия, при которых она будет работать.

Развортнева подчеркнула, что сегодня цены на ритуальные услуги в стране непрозрачны — неясно, за что и сколько платит человек. Поэтому будут установлены предельные расценки на важнейшие виды работ, входящих в минимальный перечень похоронных услуг.

Она отметила, что органы власти будут вести реестры кладбищ и захоронений: законопроект сделает предоставление данных услуг прозрачным. Это необходимо сделать для того, чтобы черные ритуальщики не навязывали свои услуги россиянам по многократно завышенным ценам.