РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. Жителей Балашихи, предпринимателей, представителей местных организаций, активистов и всех неравнодушных к будущему города 8 февраля в 19:00 приглашают поучаствовать в разработке концепции благоустройства Ольгинского лесопарка, мероприятие пройдет в школе №5 на ул. Шестой, 9, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Обсуждение пройдет в формате предпроектного семинара. По его итогам будет разработана концепция благоустройства с учетом мнения участников встречи. Организаторами мероприятия выступают архитектурное бюро SheredegaConsultind и «Периферия».

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, обратная связь и диалог с жителями – это важная составляющая соучаствующего проектирования.

«В процесс проектирования общественных пространств, парков мы вовлекаем жителей, активистов, местные сообщества и других заинтересованных лиц для того, чтобы совместно определять проблемы территории, потребности людей, совместно принимать решения, и, как следствие, повышать эффективность проекта», – сказал Хайкин.

Он добавил, что в министерстве неоднократно убеждались на своем опыте, что вовлеченность жителей в принятие решений и реализацию проектов повышает их удовлетворенность городской средой и помогает сформировать положительную оценку.

Территорию Ольгинского лесопарка в 2021 году включили в программу Московской области «Парки в лесу». Благоустройство данного лесопарка планируют начать в текущем году. Здесь обустроят дорожки для прогулок, установят лавочки и освещение. Все работы будут проводить максимально бережно по отношению к природе и экологии. Пожелания жителей округа будут учитываться на каждом этапе проектирования.