РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. С 31 января по 6 февраля жители городского округа Люберцы обратились по вопросам содержания парков 10 раз, сообщил на еженедельном оперативном совещании директор МУ «Парки культуры и отдыха» Алексей Орлов.

«За период с 31 января по 6 февраля поступило 10 обращений, из них по системе МСЭД – 2 обращения, по системе ЕЦУР – 8 обращений», – сказал Орлов.

Жители обращались по вопросам уличного освещения, опиловки деревьев, ремонта МАФов и комплексного благоустройства парков. Все обращения закрыты в регламентные сроки.

За неделю в парке Сказок отремонтировали крепления на качелях, в Центральном парке выполнили опиловку веток, в Наташинском парке восстановили освещение и провели натяжку кабельной линии. В постоянном режиме проводится уборка пешеходно-тропиночной сети, детских игровых площадок, а также сбор и вывоз мусора.

По словам Орлова, за прошедшую неделю в парках организовали 15 культурно-массовых мероприятий, на текущей неделе запланировано 14 мероприятий.