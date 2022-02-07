РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 фев. Шесть золотых медалей завоевали спортсменки из Королева на чемпионате Центрального федерального округа по боксу, сообщили «РИАМО в Королеве» в Федерации бокса города.

С 1 по 6 февраля в Королеве проходили первенство и чемпионат Центрального федерального округа по боксу среди девочек, девушек, юниорок и женщин. В турнире приняли участие 181 спортсменка из 13 регионов России.

Спортсменки Королевской федерации бокса также вышли на ринг. Золотые медали завоевали Дарья Кириченко, Екатерина Бирюкова, Дарья Плоцина, Таисия Бородина, Екатерина Степанова, Ангелина Цатурян. Две девушки стали серебряными призерами, еще две спортсменки завоевали бронзовые медали.

Звание «Лучшим боксером» соревнований получили Таисия Бородина и Екатерина Степанова. Спортсменки, занявшие первые и вторые места, завоевали право участия в первенстве и чемпионате России по боксу.