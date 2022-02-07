РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. С 31 января по 6 февраля в городском округе Люберцы на штрафстоянку переместили 90 транспортных средств, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Александр Сорокин в понедельник на оперативном совещании.

«Привлечено к административной ответственности 155 водителей. Общая сумма штрафов составила 743 тыс. рублей», - сказал Сорокин.

Также в соцсети администрации округа и систему «Добродел» за неделю поступило 56 обращений от жителей.