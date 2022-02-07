В конце января 2022 года в Коломенском перинатальном центре младший медицинский персонал объявил о начале так называемой голодовки в связи с не устраивавшими отдельных медсестер условиями труда. Однако предварительная проверка министерства здравоохранения Московской области не выявила нарушений в медучреждении. Что известно о ситуации, читайте в материале РИАМО.

«К нам лично никто не подходил»

О начале так называемой голодовки в перинатальном центре Коломны стало широко известно после публикации открытого письма медсестер в группе профсоюза медработников «Действие» в соцсети Facebook. В нем сотрудники учреждения жаловались на «невыносимые условия труда» и нарушение их прав.

По словам главного врача Коломенского перинатального центра Татьяны Шаврак, прежде работники не высказывали подобных претензий.

«К нам ни разу лично никто не подходил. Никто не заявил о том, что человека что-то не устраивает», — подчеркнула Шаврак в беседе со СМИ.

Письмо от организации «Действие» пришло на электронную почту главврача — именно так Шаврак узнала о так называемой голодовке и планах медсестер вовлекать в акцию других сотрудников. На профсоюз «Действие» работники вышли через социальные сети, рассказала журналистам младшая медсестра Наталья Трухина.

«Они нас контролируют, поддерживают, советуют. Мы постоянно на созвоне», — поделилась Трухина. По ее словам, которые приводит телеканал «360», «Действие» даже выдало деньги нескольким медсестрам, когда они попросили о материальной поддержке.

Наталья Трухина подтвердила, что основным требованием является расширение штата и снижение нагрузки на медработников. Участники акции призывают вернуть то количество медсестер, которое было при открытии центра, разграничить обязанности медсестер и санитарок, индексировать заработную плату.

Отсутствие нарушений

Коломенский перинатальный центр уже посетила проверка из регионального Минздрава, которая предварительно не выявила серьезных нарушений в работе учреждения. На данный момент реальность отличается от той ситуации, которую в своем письме описали медсестры.

По словам начальника управления планирования и контроля за медицинской деятельностью подмосковного Минздрава Оксаны Сертаковой, данные хронометража медорганизации показывают, что 60% рабочего времени медсестры работают, а 40% — отдыхают, то есть назвать их чрезмерно нагруженными сложно. При этом медсестры работают по стандартному графику 2/2 и получают зарплату, которая и полагается на их позиции.

«Я хочу отметить, что та сумма, которую они получают на руки, — это 40 тысяч рублей. При таком графике работы и такой нагрузке это достаточная сумма», — рассказала Оксана Сертакова телеканалу «360».

Один в поле — воин?

Профсоюз «Действие» работает в 57 регионах страны. Организация не первый год проводит акции, к которым остается много вопросов.

В частности, первой кампанией «Действия» стала «итальянская забастовка» врачей в больницах Ижевска, произошедшая в 2013 году. Медиков, якобы участвовавших в акции, включили в профсоюз без их согласия — некоторые врачи и вовсе находились в отпуске во время протестов.

В Коломенском перинатальном центре сотрудники организовали первичную ячейку этого профсоюза, сообщила Татьяна Шаврак. По словам Оксаны Сератковой, в этом учреждении уже был свой профсоюз, а с жалобой, которую написала Наталья Трухина, согласились не все.

Сейчас в акции продолжает участвовать лишь один человек. Другие сотрудники центра, которых ранее упоминали в контексте этой истории, от участия в акции отказались. Стоит ли ожидать дальнейшей эскалации конфликта и провокаций со стороны участников, неизвестно.