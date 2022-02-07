РИАМО - 7 фев. Фонд защиты прав дольщиков Московской области ведет работу в 22 округах региона и восстанавливает права 8,9 тыс. человек, сообщил гендиректор фонда Вячеслав Бетин.

«Работа ведется в 22 муниципальных округах – это 100 домов и 700 тыс. кв. м жилья. Сегодня из 100 домов, которые переданы фонду, на 75 определены подрядчики и возобновлены строительно-монтажные работы, 25 объектов еще планируется запустить до 1 мая после прохождения ряда процедур», - сказал Бетин.

Он отметил, что темпы работ позволяют фонду строить планы на 2022-2023 годы. Так, в 2022 году планируется восстановить права 4,8 тыс. дольщиков - будущих жителей достроенных 57 домов. В 2023 году в правах восстановят 4,1 тыс. обманутых дольщиков.

В число округов Подмосковья с наибольшим количеством обманутых дольщиков вошли Реутов, Подольск, Истра, Солнечногорск, Котельники, Раменский округ, Дмитровский округ, округ Пушкинский, Сергиево-Посадский округ и Красноармейск.

Работы в указанных муниципалитетах ведутся в приоритетном порядке. Права дольщиков, ожидающих сдачу жилья на территории этих округов, будут восстановлены уже в 2022 году.