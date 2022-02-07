РИАМО - 7 фев. В квартире на севере Москвы обнаружено тело генерал-майора милиции в отставке, сообщает РИА Новости.

По данным источника в правоохранительных органах, трагедия произошла в жилом доме на Хорошевском шоссе. В полицию обратилась супруга мужчины 1945 года рождения, она нашла его мертвым в собственной квартире.

Криминалисты обнаружили на теле погибшего огнестрельное ранение головы. Какой-либо предсмертной записки в квартире найдено не было.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Детали случившегося выясняются.

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