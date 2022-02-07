РИАМО - 7 фев. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект планировки территории (ППТ) линейного объекта – реконструкция КЛ 110 кВ «ТЭЦ-23 – ПС Электрозаводская I, II», сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В рамках проекта планируют провести реконструкцию 8,5 км существующей кабельной линии. Проект планировки разработан за счет средств ПАО «Россети Московский регион».

Территория проектирования расположена в границах районов Сокольники, Соколиная Гора, Богородское, Преображенское, Гольяново, Метрогородок. Кабель будет заменен на экологически безопасный.

Работы будут проводить в основном закрытым способом. После того, как реконструкционные работы завершат, выполнят благоустройства на разрытых участках.