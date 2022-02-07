РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. За период с 31 января по 6 февраля с городских дорог на территории Люберец вывезено 11 345 кубометров снега и 102 кубометра мусора, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Александр Сорокин в понедельник на оперативном совещании.

«На прошедшей неделе в работах по содержанию автомобильных дорог было задействовано 132 дорожных рабочих и 107 единиц спецтехники», - сказал Сорокин.

Он добавил, что в рамках зимнего содержания автодорог проводились плановые работы по противогололедной обработке и очистке проезжих частей, тротуаров и остановочных пунктов.