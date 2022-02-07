РИАМО - 7 фев. Около 13 тыс. девятиклассников столицы сдали тренировочный экзамен по физике. Они не только показали свой уровень знаний, но и познакомились с процедурными и технологическими особенностями испытания, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Экзамен проходил 5 февраля. В нем участвовали те, кто подали заявления на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ) по физике в 2022 году. Его результат не влияет на итоговую оценку по предмету. Итоги теста опубликуют не ранее 11 февраля. Их можно будет увидеть в личном кабинете на mos.ru.

«В тренировочном экзамене по физике приняли участие около 13 тыс. девятиклассников. Особенность этого экзамена в том, что он проходит в компьютерной форме. В мероприятии было задействовано 454 пункта проведения экзаменов, организованных на базе московских школ», - сказала глава Регионального центра обработки информации города Оксана Карклина.

Во время проверки ребята прошли всю процедуру проведения экзаменов, выполнили задания, схожие с теми, которые будут на испытаниях, а также узнали, как правильно заполнять бланки и работать в программном обеспечении при проведении экзаменов в компьютерной форме.