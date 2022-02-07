РИАМО - 7 фев. В прошлом году религиозные организации Подмосковья получили 66 земельных участков. Их общая площадь составляет более 30 га, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Некоторые участки отдали в собственность бесплатно, другую часть – на безвозмездное пользование под строительство.

«В прошлом году была проведена достаточно большая работа в этом направлении. В 25 городских округах нами передано в собственность бесплатно 48 земельных участков, еще 18 участков в 15 муниципалитетах – в безвозмездное пользование под строительство религиозных объектов», – отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, новый храм возведут в Сергиево-Посадском округе, а еще в Коломне, Подольске, Зарайске, Богородском и других городских округах.

Работа по передаче земли для нужд религиозных организаций будет продолжена и в текущем году. В этом году уже успели согласовать бесплатное предоставление в собственность некоторых участков.