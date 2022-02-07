РИАМО - 7 фев. На внутренней стороне 24 км МКАД в районе развязки с Каширским шоссе перевернулся грузовик, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На место происшествия прибыли оперативные службы города. Для движения транспорта на трассе свободны 2 полосы.

Однако движение в районе аварии затруднено, по возможности, следует объезжать этот участок.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в районе аварии образовался затор протяженностью около 6 км.