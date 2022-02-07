РИАМО – 7 фев. Эксперт-эколог Юрий Коробов прокомментировал прошедший форум «Деловой России», который прошел при участии президента России Владимира Путина. Коробов отметил, что «зеленая» повестка сегодня входит в мировой курс развития, сообщает пресс-служба Русского географического общества.

Форум общероссийской общественной организации «Деловая Россия» прошел 3 февраля в гибридном формате. На связь с президентом вышли представители региональных отделений, генерального и координационного советов «Деловой России». Президент «Деловой России» Алексей Репик и председатель совета основателей ДР Борис Титов подняли важные вопросы для государства, которые направлены на улучшение условий для ведения бизнеса и запуск новых предпринимательских инициатив.

«Наша компания – это настоящие патриоты, которые соотносят свою судьбу с судьбой своей Родины и чувствуют ответственность за ее будущее», — подчеркнул Репик.

В мероприятии участвовали отделения более чем из 80 регионов РФ. На встрече обсудили стимулирование инвестиционной активности частного бизнеса, снижение административного давления и лишнего контроля. Кроме того, обсуждали «зеленую» повестку. На встрече предложили, чтобы предприятия, берущие на себя повышенные экологические обязательства, получали в первую очередь льготы Российского экспортного центра, «зеленые» кредиты и так далее.

Сейчас много ведомств занимаются экоповесткой, и предпринимателям не хватает системы «одного окна». Путин поддержал такое предложение.

«Зеленая» повестка сегодня – это мировой курс. Общество начинает понимать, что будущее зависит исключительно от нашего отношения к природе сегодня. Государственная программа поддержки предприятий, которые берут на себя повышенные социально-экологические обязательства, позволит сократить нагрузку на экосистему и сохранить ресурсы», — сказал член координационного совета, эксперт-эколог Юрий Коробов.

«Зеленое» производство должно постепенно заменить старый подход. Современный предприниматель не может гордиться своей деятельностью, если из-за нее возникают большие экологические потери. Вопросы, которые обсуждали на форуме, демонстрируют, что руководство страны и бизнес заинтересованы в том, чтобы вместе решать экопроблемы.

Коробов отметил, что он искренне рад, что экоповестка обсуждалась на форуме в качестве одной из основных, ей уделили большое внимание. Он выразил надежду, что при создании бизнес-моделей будут уделять внимание вопросам экологии наравне с доходностью проектов.