РИАМО - 7 фев. С территорий дворов и общественных пространств Подмосковья за минувшую неделю было вывезено более 190 тыс. кубометров снега, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

Как отметила руководитель ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова, текущей снежной зимой сотрудники управления каждый день проверяют наличие уборочной техники, качество работы дворников.

«За неделю сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области проверили 6877 территорий. В том числе 5740 дворов, 497 внутриквартальных проездов, 610 общественных пространств», - перечислила Аипова.

По итогам проведенной работы за неделю устранено 15 639 нарушений. Также было приведено в порядок 7 тыс. территорий, заключила глава ГУСТ в ранге министра.