РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. С региональных дорог городского округа Люберцы с 31 января по 6 февраля собрали и вывезли более 3 тыс. кубометров снега, сообщил начальник отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Иван Крупенин на оперативном совещании в понедельник.

«За отчетный период вывезено и утилизировано 215 кубометров мусора, снега вывезено более 3 тыс. кубометров», - сказал Крупенин.

В рамках содержания дорог проводились уборка остановочных павильонов, ежедневно убирали урны, также коммунальщики сгребали снег с проезжей части, очищали и обрабатывали тротуары и дороги. Всего задействовали 47 рабочих и 37 единиц спецтехники.