РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. Холодную воду отключили в понедельник в ряде домов на улицах 1 Мая, Красный Текстильщик и Детской в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 10:00 в микрорайоне Саввино на улице 1 Мая, 2 для проведения работ на водопроводных сетях требуется временное прекращение подачи ХВС.

Под отключение попали следующие адреса: ул. 1 Мая, 1, 3, 3А, 5, 7, 7 корп. 1, 9; Красный Текстильщик и ул. Детская, жилые дома частного сектора.