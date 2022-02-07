РИАМО - 7 фев. Председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова станет министром, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Елена Николаевна Волкова у нас займет должность — мы ее повышаем до статуса министра. Большая и важная работа. Еще раз обращает на себя внимание доля малого бизнеса, конкурентных торгов, все то, что регулируется федеральной антимонопольной службой. Это имеет принципиальное значение», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Волкова родилась в Москве. В 1999 году закончила институт экономики и права по специальности «юриспруденция». С 1993 по 2008 годы работала в суде общей юрисдикции Москвы и Арбитражном суде Московской области.

С 2008 по 2010 работала в правовом управлении департамента Москвы по конкурентной политике и Контрольном комитете Москвы. Общий стаж государственной гражданской службы Волковой составляет более 16 лет. Пост председатель комитета по конкурентной политике Московской области она занимает с 2017 года.