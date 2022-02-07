РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. В микрорайоне Климовск Подольска в текущем году установят 26 видеокамер системы «Безопасный регион», сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Места массового пребывания граждан, детские сады, школы и другие социально значимые объекты городской инфраструктуры продолжают оборудовать камерами системы видеонаблюдения. Так, в Климовске появятся 5 камер на детских игровых и спортивных площадках (пр-т 50 лет Октября в районе д. 20, ул. Садовая в районе д. 5, ул. Заводская, д. 22, лесопарк «Дубки», ул. Революции, д. 4).

Еще 5 камер установят в общеобразовательных и спортивных учреждениях (ФОК «Заречье», гимназия им. Подольских курсантов, лицей Климовска), 6 камер появятся на объектах инфраструктуры (Октябрьская площадь, сквер за ДК «Машиностроитель», сквер у д. 16 по ул. Ленина, у памятного камня на ул. Заводской).

Также 10 комплексов фотовидеофиксации появятся на объектах дорожной инфраструктуры: на тротуарах от дома 3 по ул. Серпуховской до ул. Революции, от ул. Революции до Старосимферопольского шоссе, на пешеходном переходе на ул. Заводской, 21, на перекрестках ул. Климовской, ул. Симферопольской у д. 51.

«Безопасный регион» – единая система видеонаблюдения Московской области, созданная решением губернатора региона в целях обеспечения общественной безопасности. Адреса установки камер в каждом городском округе определяются с учетом анализа ситуации и рекомендаций правоохранительных органов. Кроме того, на портале «Добродел» ежегодно проводится голосование – жители сами решают, где должно появиться видеонаблюдение.