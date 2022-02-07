РИАМО - 7 фев. В текущем году восстановят права 14,7 тыс. дольщиков, долгое время ожидающих заселения в квартиры в проблемных ЖК на территории Подмосковья, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«На сегодняшний день у нас осталось решить проблемы в 40 округах, из них в 2022 году мы на 100% закроем 9 округов. Это Зарайск, Мытищи, Лобня, Пущино, Серпухов, Лотошино, Чехов, Пушкинский и Лыткарино», - сказала Федотова.

Она добавила, что по плану на 2022 год основной объем восстановлений прав дольщиков проведут в 10 округах Подмосковья: Красногорске, Подольске, Лобне, Балашихе, Солнечногорске, Люберцах, а также в Ленинском, Одинцовском, Богородском и Раменском округах.

В частности, до конца года планируется решить проблемы дольщиков ЖК «Батарейный» в Лобне, ЖК «Томилино» в Люберцах, ЖК «Белый город» в Солнечногорске, ЖК «ЗВС» в Одинцовском округе, ЖСК «Светлый» в Лосино-Петровском и ЖК «Молодежный» в Балашихе. Дольщики, купившие жилье в этих домах, ждут свои квартиры несколько лет.

Проблема обманутых дольщиков возникла в Подмосковье в 2000-х годах. Согласно статистике, с 2000 года от действий недобросовестных застройщиков пострадали 111,5 тыс. жителей региона. Проблемы 85,8 тыс. обманутых дольщиков уже решены, оставшиеся 25,7 тыс. граждан получат ключи от своих квартир или компенсацию в 2022-2023 годах.

«По остатку (обманутых дольщиков) у нас есть все решения и обеспечено финансирование. Сейчас самое главное - ввести контроль за тем, как происходит контроль и как обеспечиваются выплаты гражданам», - подчеркнула Федотова.