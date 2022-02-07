РИАМО - 7 фев. Главам городских округов следует уделить особое внимание очистке крыш от снега и сосулек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Уважаемые главы, <…> это является серьезной угрозой - такое количество снега на крышах. Наледь -это следствие, безусловно, но и снеговая нагрузка на кровли запредельная. Я прошу вас зафиксировать этот вопрос и провести все необходимые мероприятия», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор добавил, что главам необходимо разобраться с проблемой и отнестись к ее решению серьезно.

Ранее специалисты Госжилинспекции Подмосковья составили рейтинг самых эффективных борцов с сосульками в регионе. Городские округа сравнивали с учетом новой опции мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Лидером по выполнению поручений в мобильном приложении остается Власиха, где коммунальщики борются с сосульками со стопроцентной эффективностью.