РИАМО - 7 фев. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту попытки кражи денег из банкомата в Ивантеевке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

ЧП произошло в ночь на понедельник. Двое мужчин зашли в отделение Сбера на Студенческом проезде. Они пытались украсть деньги из банкомата, произошел хлопок и один из них умер на месте, второму удалось скрыться.

«Следователем Следственного управления МУ МВД России «Пушкинское» по факту попытки кражи денег из банкомата в Ивантеевке возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 158 УК РФ», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она подчеркнула, что полиция продолжает поиски злоумышленника.

Ранее в пресс-службе банка отметили, что деньги украсть мужчинам не удалось.