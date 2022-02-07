Что делать, если вы разбили ртутный градусник

Чем опасна ртуть
Ртуть выделяет пары, которые неблагоприятно влияют на нервную систему человека, почки, печень и другие органы. Стоить помнить, что ртуть начинает испаряться, как только переходит из твердого состояния в жидкое. Температура плавления у нее минус 38,8 градуса, так что при любой плюсовой температуре в квартире, даже если вы открыли все окна, разлитая ртуть будет продолжать испаряться.
Помочь в сборе вредного вещества могут специалисты по демеркуризации, но, если у вас нет возможности их вызвать, можно попробовать справиться с загрязнением самостоятельно.
Как подготовиться к сбору ртути
Имеет смысл надеть одежду, которую потом не жалко будет выбросить – ртуть очень легко впитывается в волокна ткани и остается в них практически навсегда. На ноги лучше надеть бахилы, на локти – полиэтиленовые нарукавники, чтобы уменьшить вероятность того, что на своей одежде вы разнесете мельчайшие частички ртути по квартире. Перед дверью в комнату нужно положить влажную тряпку, смоченную в хлорсодержащем растворе (подойдет, например, разведенная в воде белизна) или хотя бы в жидкости для мытья посуды.
Окна в комнате, где разбили градусник, лучше открыть, чтобы во время уборки не дышать концентрированными парами ртути. При этом надевать медицинскую маску смысла нет: для того, чтобы улавливать ртутные пары, необходим специальный респиратор или противогаз. Активное проветривание поможет гораздо лучше.
Чем собирать ртуть
Константин Донских напоминает, что при падении с высоты одного метра ртуть может разлетаться вокруг на расстояние до пяти метров, так что площадь уборки может оказаться довольно большой.
Для сбора ртути специалист рекомендует взять небольшие влажные тряпочки, вату или салфетки из нетканого материала. Шарики ртути хорошо прилипают к влажным волокнам ткани. Также стоит вооружиться пластиковой бутылкой с завинчивающейся крышкой – подойдет, например, бутылка из-под молока с широким горлышком. А вот стеклянные банки, наполненные водой или каким-либо раствором, использовать не стоит. Велика вероятность их разбить, к тому же вода не защищает от ртути. Ткань с налипшими на нее ртутными шариками нужно аккуратно сложить в приготовленную бутылку и сразу же завинтить крышку.
Собирать ртуть нужно аккуратно, ни в коем случае не втирая ее в очищаемую поверхность. Этот жидкий металл легко попадает в мелкие трещины и щели материалов, например, в швы ламината или межплиточные швы. Впоследствии извлечь ее оттуда не получится – придется снимать часть покрытия и заменять на новое. Если ртуть пролилась на ковер или ковролин, то придется распрощаться либо со всем изделием, либо с его частью – вывести ртуть из волокнистого покрытия практически невозможно.
Достоверны ли советы из интернета
В числе популярных советов, которые можно найти в Сети, есть как полезные, так и вредные. Мы попросили эксперта прокомментировать самые популярные из них.
Собирать ртуть с помощью хлебного мякиша или скотча бессмысленно и малоэффективно – большего эффекта вы добьетесь, используя влажную тряпочку.
Крупные капли ртути можно попробовать втянуть маленькой спринцовкой с узким носиком. А вот с мелкими шариками спринцовка или одноразовый шприц, скорее всего, не справятся – ртуть будет просто прилипать к носику и не втягиваться внутрь.
Интернет-пользователи также советуют воспользоваться обычной пищевой фольгой, чтобы с ее помощью загнать ртуть в бутылку. На самом деле металлическая фольга с ртутью никак не взаимодействует. Для сбора подойдет только довольно редкая медная фольга – вряд ли вы найдете ее в собственном доме.
Также в Сети рекомендуют воспользоваться обыкновенной кисточкой.
«Нужно понимать, что при неверном движении кисть может, как пружинка, раскидать ртутные шарики. Работать с ней надо очень внимательно», – предупреждает Константин.
Можно попробовать смастерить своего рода «кисточку» из распушенного многожильного медного провода. Такой медной кисточкой, действительно, можно выгнать шарики ртути из труднодоступных мест, например, щелей в ламинате.
Встречается в онлайне и такой совет: приготовить мыльно-содовый раствор и с его помощью согнать ртуть в одно место.
«Мыльно-содовый раствор можно использовать, но с ним сложно работать. Капли ртути в этом растворе поднимаются с поверхности пола, но их потом довольно трудно поймать, потому что они становятся очень подвижными в этом растворе. Ртуть может еще больше раскатиться по полу, и собрать ее влажной тряпкой будет практически невозможно: раствор будет впитываться в тряпку, а сама ртуть останется на полу. Впрочем, с крупными каплями в растворе может помочь спринцовка. И все же мыльно-содовый раствор – это довольно хлопотный и сложный метод», – разъясняет Константин Донских.
Интернет-ресурсы предлагают также собирать ртуть с пола с помощью пылесоса. Константин Донских заявляет: этого делать категорически не следует.
«В случае попадания ртути в пылесос вытащить ее оттуда будет совершенно невозможно – придется просто выбрасывать гаджет. Она может остаться в гофрированном шланге, может из улавливающего фильтра попасть в двигатель. А в двигателе температура очень высокая, так что при каждом последующем включении пылесоса вы будете получать залповый выброс паров ртути», – говорит эксперт.
Что делать после уборки
Если вы соберете около 80% того, что вылилось из термометра, то можно не бояться, что вещество, оставшееся в комнате, вызовет у вас заметное отравление. Однако в течение недели или двух стоит регулярно проводить влажную уборку хлорсодержащими растворами или подкисленным раствором марганцовки (в него можно добавить немного уксуса или лимонной кислоты). Но стоит помнить, что хлор – тоже токсичное вещество, он может воздействовать на связки и слизистые, так что после уборки желательно хорошо проветривать помещение.
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Как работают демеркуризаторы
Если вы не уверены в своих силах или беспокоитесь, что собрали не все, можно вызвать демеркуризаторов – профессиональных сборщиков ртути. Специалисты проверят изначальный фон загрязнения, найдут место разлива ртути и те места, куда она разлетелась, либо куда ее разогнали при уборке.
Для поиска мелких шариков металла, которые могли оказаться, например, в щелях в полу или в плитке, демеркуризаторы используют специальный прибор, который реагирует на пары ртути. Уборку они проводят теми же средствами, которые мы описали выше, но работают они быстрее, профессиональнее и качественнее. Также у демеркуризаторов могут быть профессиональные пылесосы, оснащенные специальной системой выхлопа через защитные фильтрующие элементы.
Процесс зачистки довольно длительный и кропотливый, так что демеркуризация одного квадратного метра обойдется в сумму около 1,5 тысячи рублей. Если оказалось, что ртуть пролилась на ковровое покрытие, сотрудники службы определят площадь загрязнения и, вырезав этот кусок ковра, увезут с собой на утилизацию. Услуга подобного рода тоже платная – она обходится примерно в 200-300 рублей за килограмм загрязненного материала.
После работы специалисты еще раз замерят показатели воздуха в квартире, чтобы убедиться, что все чисто и паров ртути больше нет.
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