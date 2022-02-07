Что делать, если вы разбили ртутный градусник

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В числе популярных советов, которые можно найти в Сети, есть как полезные, так и вредные. Мы попросили эксперта прокомментировать самые популярные из них.

Собирать ртуть с помощью хлебного мякиша или скотча бессмысленно и малоэффективно – большего эффекта вы добьетесь, используя влажную тряпочку.

Крупные капли ртути можно попробовать втянуть маленькой спринцовкой с узким носиком. А вот с мелкими шариками спринцовка или одноразовый шприц, скорее всего, не справятся – ртуть будет просто прилипать к носику и не втягиваться внутрь.

Интернет-пользователи также советуют воспользоваться обычной пищевой фольгой, чтобы с ее помощью загнать ртуть в бутылку. На самом деле металлическая фольга с ртутью никак не взаимодействует. Для сбора подойдет только довольно редкая медная фольга – вряд ли вы найдете ее в собственном доме.

Также в Сети рекомендуют воспользоваться обыкновенной кисточкой.

«Нужно понимать, что при неверном движении кисть может, как пружинка, раскидать ртутные шарики. Работать с ней надо очень внимательно», – предупреждает Константин.

Можно попробовать смастерить своего рода «кисточку» из распушенного многожильного медного провода. Такой медной кисточкой, действительно, можно выгнать шарики ртути из труднодоступных мест, например, щелей в ламинате.

Встречается в онлайне и такой совет: приготовить мыльно-содовый раствор и с его помощью согнать ртуть в одно место.

«Мыльно-содовый раствор можно использовать, но с ним сложно работать. Капли ртути в этом растворе поднимаются с поверхности пола, но их потом довольно трудно поймать, потому что они становятся очень подвижными в этом растворе. Ртуть может еще больше раскатиться по полу, и собрать ее влажной тряпкой будет практически невозможно: раствор будет впитываться в тряпку, а сама ртуть останется на полу. Впрочем, с крупными каплями в растворе может помочь спринцовка. И все же мыльно-содовый раствор – это довольно хлопотный и сложный метод», – разъясняет Константин Донских.

Интернет-ресурсы предлагают также собирать ртуть с пола с помощью пылесоса. Константин Донских заявляет: этого делать категорически не следует.

«В случае попадания ртути в пылесос вытащить ее оттуда будет совершенно невозможно – придется просто выбрасывать гаджет. Она может остаться в гофрированном шланге, может из улавливающего фильтра попасть в двигатель. А в двигателе температура очень высокая, так что при каждом последующем включении пылесоса вы будете получать залповый выброс паров ртути», – говорит эксперт.

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