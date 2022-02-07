РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. Общий процент сбора за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах за минувшую неделю составил 9%, сообщила руководитель управления МособлЕИРЦ по городскому округу Елена Мотыль в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Общий процент сбора за жилищно-коммунальные услуги на 4 февраля составил 9%. Текущий процент – 8%, за предыдущие периоды – 1%», – сказала Мотыль.

По ее словам, с 31 января по 4 февраля через системы ЕЦУР, «Инцидент» и «Добродел» поступило 10 обращений.