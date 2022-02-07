РИАМО - 7 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил к 15 февраля утвердить новую методику рейтингования муниципальных властей.



«Рейтинг-45, мы его анонсировали. <...> Хочу поручить членам правительства к 15 февраля утвердить методики расчета и приступить к его выполнению», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что главным приоритетом в работе является доверие граждан к муниципальной, региональной власти, а также к власти в целом.

«Ключевое — вовлеченность всей команды. Я в своем обращении говорил о синергии. Жители ждут от нас именно такого подхода, а результатом его станут перемены», — заключил губернатор.

«Рейтинг-45» ранжирует муниципальные образования Подмосковья по эффективности работы органов местного самоуправления.