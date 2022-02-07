РИАМО - 7 фев. Для того, чтобы снизить пиковые значения объема обращений в учреждения здравоохранения региона, необходимо поддерживать с жителями коммуникацию, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Сглаживать пики обращений в поликлиники губернатор поручил с помощью информационных систем и коммуникации.
«Наша задача опять же <...> через коммуникации, <…>, через информирование научиться эти пики снимать, сглаживать. И это все в информационный век большая, сложная задача», – подчеркнул Воробьев.
За минувшие сутки в регионе выявили 12 230 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели - 6 982 человека, госпитализированы - 456 человек, умерли - 39 Covid-пациентов
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