РИАМО - 7 фев. Для того, чтобы снизить пиковые значения объема обращений в учреждения здравоохранения региона, необходимо поддерживать с жителями коммуникацию, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Covid-19 нас, я уверен, многому научит, как и все остальное, поэтому будет и дальше оттачивать работу «здрава» (здравоохранения - ред.). Мы видели еще очевидную нагрузку в первой половине дня, когда вы говорите о 5 тыс. звонках и в общем-то практически к вечеру отсутствие людей», – заявил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Сглаживать пики обращений в поликлиники губернатор поручил с помощью информационных систем и коммуникации.

«Наша задача опять же <...> через коммуникации, <…>, через информирование научиться эти пики снимать, сглаживать. И это все в информационный век большая, сложная задача», – подчеркнул Воробьев.

За минувшие сутки в регионе выявили 12 230 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели - 6 982 человека, госпитализированы - 456 человек, умерли - 39 Covid-пациентов