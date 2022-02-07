РИАМО - 7 фев. Продолжаются строительные работы станции «Печатники» восточного участка Большой кольцевой линии столичной подземки. Если не учитывать работы на пересадочном узле, то станция готова на 47%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Земляные работы на станции «Печатники» БКЛ метро завершены на 90%. Активно ведутся монолитные работы и монтаж внутренних стен и перегородок, также продолжается архитектурная отделка и установка инженерных систем», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что по проекту архитектурный образ станции состоит из большой буквы «П». Около эскалаторов и лестниц находятся колонны. В торцах станции будут красоваться композиции из перевернутых букв «П». Их можно будет использовать в качестве скамеек. Всю станцию оформят в черно-белых цветах.

Со станции «Печатники» Большого кольца можно будет пересесть на радиальную станцию «салатовой» ветки Московского метрополитена, которую откроют параллельно.

Как рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, на станции «Печатники» появится крупный транспортно-пересадочный узел. Пассажиры этой станции смогут выйти не только на Люблинско-Дмитровскую линию Мосметро, но и оказаться станцию МЦД, которую строят.

При этом строительство транспортного узла проходит в нелегких условиях. Участок, где будет расположен ТПУ, находится в условиях сложной гидрогеологии. Возведение идет рядом с действующей станции радиальной линии и коллектора реки Нищенка.

При этом специалисты 24 часа в сутки наблюдают за состоянием прилегающих сооружений и инженерных сетей. Поэтому подземные работы проходят безопасно и в высоком качестве.

В состав восточного участка БКЛ, помимо «Печатников», входят станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Текстильщики». Длина восточного участка составляет порядка 11 км. Его открытие улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке Москвы.