РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. С 31 января по 6 февраля в 14 подъездах многоквартирных домов на территории Люберец начались ремонтные работы, сообщил начальник управления ЖКХ администрации горокруга Владимир Караваев в понедельник на оперативном совещании.

«Начаты работы в 7 подъездах УК «ЛГЖТ» и 7 подъездах управляющей компании «Содействие». Всего запланировано в городском округе Люберцы в 2022 году отремонтировать 146 подъездов», - сказал Караваев.

Также в МКД ведется замена лифтового оборудования. В настоящий момент меняют 5 лифтов, всего в 2022 году запланировано заменить 37 лифтов.