РИАМО - 7 фев. В Подмосковье планируют изменить статус Главного управления территориальной политики региона, ведомство станет министерством. Это позволит осуществлять максимальное взаимодействие с муниципалитетами, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С (зампредом правительства Подмосковья – ред.) Марией Николаевной Нагорной мы сегодня утром также вели консультации. Мы Главное управление территориальной политики повышаем до статуса министерства», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что это делают для того, чтобы определить, какую максимальную помощь и взаимодействие могут осуществлять региональные власти с муниципалитетами. Это также позволит предоставлять своевременную информацию и реализовывать дополнительное взаимодействие.

Главное управление территориальной политики региона возглавляет Елена Ковалева.