РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 фев. В Домодедове за сутки выявили 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 21 648 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 12 230 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 836 927 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 592 человека. Выздоровели и выписались 664 192 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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