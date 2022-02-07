РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. Жители Люберец 20 раз за неделю обратились по теме уличного освещения в соцсети администрации, эксплуатирующую организацию «СК Энергострой», через системы «Добродел» и «Инцидент», сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник управления ЖКХ администрации округа Владимир Караваев.

«За предыдущий период поступило 20 обращений. По Люберцам 8 обращений, 3 обращения по Малаховке, 5 – по Краскову и 4 – по Томилину», – сказал Караваев.

По всем вопросам работы уличного освещения необходимо обращаться в подрядную организацию «СК Энергострой»: 8(915)479-84-47 или в управление ЖКХ.