РИАМО - 7 фев. Министр правительства региона по информационной политике Анастасия Звягина перейдет на должность советника губернатора Московской области, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

«Анастасия Викторовна Звягина будет работать моим советником. Человек профессиональный, всю оперативную информационную работу она может сопровождать», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

С марта 2018 года Звягина работает на посту министра правительства Подмосковья по информационной политике.

Звягина закончила Государственную академию славянской культуры и Московскую академию государственного и муниципального управления Российской академии государственной службы при президенте РФ. Она была замруководителя пресс-службы политического управления ЦИК «Единой России», ведущим референтом аппарата фракции партии в Госдуме.

В 2013-2015 годах Звягина была начальником управления пресс-службы губернатора и правительства Московской области. В 2015 году она занимала должность замруководителя Главного управления по информационной политике Подмосковья – начальника управления пресс-службы губернатора и правительства региона.

С 2016 года по март 2018 года Звягина была руководителем Главного управления по информационной политике области в ранге министра.

Звягина награждена дипломом абсолютного победителя российского конкурса «Менеджер года-2018», знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени, почетной грамотой ФАС, наградой института развития интернета «За особый вклад в развитие коммуникации с жителями в интернете», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и другими наградами.